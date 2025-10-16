Чиновники отказали в выплатах ставшему на СВО инвалидом россиянину

В Оренбургской области ставшему на СВО инвалидом бойцу отказали в выплатах

В Оренбургской области ставшему в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине инвалидом бойцу чиновники отказали в выплатах. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

Россиянин получил боевую травму и обратился в отделение социального фонда за назначением выплаты по ранению, но ему ответили отказом.

По данным ведомства, чиновники отказали участнику СВО по одной причине — он не входил в ряды Вооруженных сил России. При этом не было учтено, что россиянин был признан ветераном боевых действий, а также получил инвалидность.

Дело дошло до суда, который встал на сторону бойца. Чиновников обязали назначить участнику боевых действий ежемесячную денежную выплату.

Ранее участнику СВО с шестью ранениями отказали в начислении страховой компенсации. Добиться перечисления бойцу выплаты удалось только после обращения в органы военной прокуратуры.