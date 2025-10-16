Дом в российском городе залило кипятком

Дом в Волгограде затопило кипятком из-за аварии

Дом в Волгограде затопило кипятком из-за аварии. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Baza.

Инцидент в многоквартирном доме номер 16 на улице Советской произошел минувшей ночью. В здании лопнул стояк отопления, проходящий по чердаку, из-за чего затопило несколько квартир в двух подъездах. В одной из них из-за случившегося обрушился потолок. На записи, сделанной жильцами пострадавшей квартиры, видна капающая с потолка и люстры вода, а также потеки на стенах и потолке.

Уточняется, что в числе пострадавших от потопа — три студентки из Китая, арендовавшие квартиру в этом доме. В данный момент собственники подсчитывают ущерб при помощи управляющей компании и опасаются международного скандала из-за жильцов-иностранцев.

«По нашему стояку, получается, три квартиры затоплено, и, судя по информации в домовом чате, в соседнем подъезде такая же картина. Аварийная служба, конечно, перекрыла батарею, но мы всю ночь вычерпывали воду, в квартире рухнул потолок. (...) А у нас в квартире жили три студентки из Китая — официально, по договору, с регистрацией. Сейчас их эвакуируют. Как с послом Китая общаться — мы не знаем. Это же международный скандал!» — посетовал один из жильцов. Собственники жилья собираются вызвать оценщиков и обратиться в районный Следственный комитет и напрямую к Александру Бастрыкину.

Накануне аналогичная ситуация произошла в Кирове: там из-за прорыва трубы затопило кипятком жилой дом в Мурашинском переулке.