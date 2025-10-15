В российском городе кипятком затопило жилой дом

В Кирове кипятком затопило жилой дом

В Кирове из-за прорыва трубы кипятком затопило жилой дом. О ситуации пишет газета «ProГород».

Труба отопления не выдержала на чердаке одного из домов в Мурашинском переулке. Из-за коммунальной аварии кипяток хлынул прямо в квартиры. Ради безопасности собственникам пришлось покинуть жилье до приезда аварийной бригады. Ждать ее жильцам пришлось полтора часа. До прибытия коммунальщиков перекрыть воду не удавалось.

В результате аварии жильцы остались без отопления, воды, наблюдаются и перебои с электричеством. Больше других пострадали четыре квартиры: у собственников пришли в негодность два телевизора, насквозь промокли диваны и кровати. В доме стоит сырость, отслаиваются обои, деформированы натяжные потолки. Жалобы в управляющую компанию остались без ответа. Кировчане обратились к волонтерам Народного фронта.

Ранее кипяточный водопад хлынул в одном из домов Хабаровска. Горячая вода лилась на протяжении нескольких часов. Одна местная жительница ошпарила ногу, попытавшись выйти в подъезд в резиновых сапогах.