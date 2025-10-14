В одном из домов в российском регионе разлился кипяточный водопад

В Хабаровске из-за прорыва трубы дом превратился в хамам

В Хабаровске в одном из домов разлился кипяточный водопад. О ситуации пишет Telegram-канал Mash.

Коммунальная авария произошла в двухэтажке на улице Нагорной. На первом этаже здания 50-х годов постройки лопнула труба отопления. В результате горячая вода хлынула на лестничную площадку, превратив дом в настоящий хамам. Потоки кипятка не заканчиваются уже несколько часов. Жильцы боятся выйти из квартир и ждут аварийную бригаду. По данным канала, одна местная жительница уже ошпарила ногу, попытавшись выйти в подъезд. Ее не спасли даже сапоги.

Ранее на трехмесячный прорыв трубы отопления пожаловались в одном из домов Закамска. Коммуникации не выдержали в пустующей квартире. По словам жильцов, устранять течь им пришлось самостоятельно — ремонтники на вызов не прибыли. Однако сделать этого собственники не смогли, а проблемная квартира заинтересовала мародеров. Многоквартирный дом недавно затопило кипятком и в другом российском городе, Краснокаменске. Из-за промедления коммунальщиков залило все пять этажей здания и подвал.