17:56, 7 октября 2025Экономика

В российском городе кипятком затопило жилой дом

В Краснокаменске из-за прорыва трубы отопления кипятком затопило десять квартир
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «ИНЦИДЕНТ КРАСНОКАМЕНСК»

В Краснокаменске кипятком затопило жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Краснокаменск».

Коммунальная авария произошло в 10 часов утра — о прорыве трубы отопления на чердаке жильцы узнали, увидев капающую с потолка воду. Звонки в аварийную службу остались без ответа, квартировладельцам пришлось бежать до диспетчерской самостоятельно. На место аварии отправили лишь одного сантехника, причем до проблемного дома он шел неторопливым шагом, вспоминают собственники.

К моменту отключения кипятком залило все пять этажей здания и даже подвал — из-за промедления коммунальщиков пострадали десять квартир. Во всех квартирах отсутствует электричество, которое жильцам пришлось отключать самим ради собственной безопасности. Внутри залито все: от спальных мест до мебели и техники.

По словам местных жителей, для обследования дома и оценки ущерба комиссия приедет не раньше пятницы, 10 октября. Прокуратура Забайкальского края инициировала проверку по факту случившегося.

Ранее кипятком затопило многоквартирный дом в Хабаровске. На кадрах, снятых горожанами, видно, как из подъезда валит пар и мощным потоком льется вода.

