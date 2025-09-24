Дом в российском городе залило кипятком

Amur Mash: Многоквартирный дом в Хабаровске залило кипятком

Один из многоквартирных домов в Хабаровске залило кипятком. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Калараша, 9 — минувшей ночью в здании прорвало трубу с горячей водой, в результате чего кипяток накрыл подъезд и стал заливать соседнюю Краснореченскую улицу.

На записях, сделанных местными жителями, можно сначала увидеть, как вода, от которой идет пар, мощным потоком льется из подъезда дома во двор, а затем — большие лужи на дороге, которые образовались после потопа. «Калараша, 9. Вода опять вся льется на Краснореченскую», — прокомментировала последствия аварии одна из них.

Ранее жильцы другого дома в Хабаровске, в Полоцком переулке, пожаловались на регулярные водопады в подъезде после непогоды.