В российском городе пожаловались на трехмесячный кипяточный потоп

В Закамске аварийный дом три месяца заливает кипятком

В Закамске аварийный дом заливает кипятком. Потоп длится уже три месяца, передают «Вести».

На коммунальную аварию жалуются жильцы дома по улице Гальперина. Расселить здание 40-х годов постройки планируется только через шесть лет, и каждый новый день испытывает собственников на прочность. Трубу отопления в одной из пустующих квартир прорвало еще три месяца назад. Остановить поток воды жильцам пришлось самостоятельно, но перекрыть ее не удалось даже с помощью матраса. С тех пор из квартиры ручьями льется кипяток, а пар заволок лестничную площадку. В доме стоит сырость, запотели окна, стены покрылись плесенью.

Все это время звонки в управляющую компанию и аварийные службы остаются без ответа. В обслуживающей организации заверяют, что рабочие приезжали на вызов в сентябре и устранили течь.

Проблемная квартира стала объектом интереса маргиналов: оттуда пытались украсть ванну, но соседям удалось прогнать мародеров. Горожане опасаются, что однажды в квартире срежут батареи, и весь дом останется на зиму без отопления. В администрации города жильцам посоветовали обратиться в Инспекцию государственного жилнадзора.

Ранее кипятком затопило многоквартирный дом в Краснокаменске. Из-за промедления коммунальщиков залило все пять этажей здания и подвал.