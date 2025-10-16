Путешествия
Отдохнувшие на Сейшелах россияне заразились опасным вирусом

Shot: Туристы из России заразились лихорадкой чикунгунья на Сейшельских островах
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: 24K-Production / Shutterstock / Fotodom

Отдохнувшие на Сейшельских островах россияне заразились опасным вирусом чикунгунья. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Несколько туристов пожаловались на лихорадку, ломоту в суставах и боль после укусов комаров. Одна путешественница сообщила, что у нее распухла нога. Все симптомы у путешественников проявились после возвращения в Россию.

Россияне рассказали Shot, что обращались за медицинской помощью, но врачи не поставили официальный диагноз. Уточняется, что на Сейшелах ранее не было зафиксировано случаев заражения чикунгуньей.

Острова находятся в 2,2 тысячи километрах от Мальдив, где люди массового заболели лихорадкой чикунгунья. Также вирус подкосил десятки российских туристов в Турции.

