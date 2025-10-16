Стало известно о запуске способных долетать до Николаева и Одесской области авиабомб

Российские войска ударили по Николаеву новым типом корректируемых авиабомб

Российские войска ударили по окраинам Николаева новым типом корректируемых авиабомб, способных пролетать значительные расстояния. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что расстояние от линии фронта до города составляет около 60 километров, однако украинские источники сообщают, что снаряд пролетел 120-150 километров.

«Данные испытания формируют новую реальность, теперь позволяющую доставать цели авиабомбами в Николаевской и даже Одесской областях. Но все будет зависеть от массовости нового боеприпаса», — отметили авторы канала.

Ранее российские войска впервые ударили по Днепру гибридом ракеты и планирующей авиабомбы. Максимальная дальность поражения составляет 120 километров.