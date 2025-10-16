Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:55, 16 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о запуске способных долетать до Николаева и Одесской области авиабомб

Российские войска ударили по Николаеву новым типом корректируемых авиабомб
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Российские войска ударили по окраинам Николаева новым типом корректируемых авиабомб, способных пролетать значительные расстояния. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что расстояние от линии фронта до города составляет около 60 километров, однако украинские источники сообщают, что снаряд пролетел 120-150 километров.

«Данные испытания формируют новую реальность, теперь позволяющую доставать цели авиабомбами в Николаевской и даже Одесской областях. Но все будет зависеть от массовости нового боеприпаса», — отметили авторы канала.

Ранее российские войска впервые ударили по Днепру гибридом ракеты и планирующей авиабомбы. Максимальная дальность поражения составляет 120 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Крым

    На Западе заявили о тройном ударе Зеленского по Одессе

    В российском городе уличная певица получила протокол о дискредитации ВС РФ

    Создан смартфон с роборукой

    На Западе указали на фатальную ошибку Зеленского

    В российском городе мужчина склонял детей к наркотикам и насиловал

    Врач сравнила вред от сигарет и вейпов

    Миранчук сравнил атмосферу на стадионах в США и России

    47-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

    Кладоискатель-новичок нашел королевский медальон за 369 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости