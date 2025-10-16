В России отреагировали на сообщения ФСБ о подготовке Киевом диверсий

Слуцкий: Киев при поддержке Лондона способен на любые теракты

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на сообщения ФСБ о подготовке диверсий на «Турецком потоке», заявив, что Киев при поддержке Лондона способен на любые теракты и провокации. Его слова передает ТАСС.

Парламентарий призвал серьезно отнестись к обнародованным сведениям ФСБ, добавив, что вероятность диверсий подтверждает в том числе ситуация с подрывом «Северных потоков».

«Украинский режим способен на любые провокации и международные террористические акты, в которых бандеровцев покрывают в том числе британцы», — заключил Слуцкий.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил о подготовке британцами совместно с Украиной диверсий на «Турецком потоке».