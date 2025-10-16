Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:27, 16 октября 2025Россия

В России отреагировали на сообщения ФСБ о подготовке Киевом диверсий

Слуцкий: Киев при поддержке Лондона способен на любые теракты
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на сообщения ФСБ о подготовке диверсий на «Турецком потоке», заявив, что Киев при поддержке Лондона способен на любые теракты и провокации. Его слова передает ТАСС.

Парламентарий призвал серьезно отнестись к обнародованным сведениям ФСБ, добавив, что вероятность диверсий подтверждает в том числе ситуация с подрывом «Северных потоков».

«Украинский режим способен на любые провокации и международные террористические акты, в которых бандеровцев покрывают в том числе британцы», — заключил Слуцкий.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил о подготовке британцами совместно с Украиной диверсий на «Турецком потоке».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это кость в горле США». Трамп разрешил ЦРУ операции против дружественной России страны. Приведет ли это к прямому конфликту?

    Луна обрушилась на Британию из-за Украины

    82-летняя женщина выстрелила в мужа в доме престарелых

    Нагрянувшие в администрацию российского города силовики забрали документы

    Украинский футболист извинился за лайк видео с Жириновским

    Изнасилованная толпой мужчин на глазах мужа в Индии туристка решила продолжить путешествие

    На Украине раскрыли подробности об ударе по учебному центру ВСУ

    63-летняя телеведущая отказалась от участия в шоу со словами «лучше бы стала проституткой»

    Преступник выдал себя за бездомного и изнасиловал туристку на вокзале в Азии

    В ЦБ рассказали о больших проблемах на российском рынке жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости