Трамп прокомментировал встречу с Зеленским

Трамп: Путину и Зеленскому пора заключить сделку и остановиться на достигнутом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. О своих впечатлениях он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, встреча с Зеленским получилась «интересной и дружелюбной». Трамп подчеркнул, что и Киеву, и Москве пора остановиться на достигнутом и заключить сделку, а также в очередной раз добавил, что при нем конфликт бы не начался.

«Я сказал ему, как я настоятельно советовал президенту [России Владимиру] Путину, что пришло время заключить сделку! Они должны остановиться на достигнутом. Пусть оба заявляют о победе, пусть решает история! Больше никакой стрельбы, никаких смертей, никаких огромных и непомерных трат денег», — написал Трамп.

Ранее Зеленский сообщил, что договорился с Трампом «не говорить» о ракетах Tomahawk. «Мы решили, что пока публично не будем говорить о ракетах, так как США не хотят эскалации», — указал он.

