Владеющая Zara компания захотела вернуться в Россию

Владеющая Zara компания Inditex зарегистрировала товарный знак в России

Испанская компания Inditex, владеющая марками Zara и Bershka, захотела вернуться на российский рынок. Об этом пишет ТАСС.

Выяснилось, что Роспатент зарегистрировал торговый знак Inditex, заявка на который была подана еще 1 марта из Испании. Товарный знак регистрируется по четырем классам Международной классификации товаров и услуг, среди которых одежда, рекламные услуги, транспортные, научные и технологические услуги.

Группа Inditex приостановила официальные продажи своих брендов в России после начала спецоперации на Украине в 2022 году. После закрытия магазинов им на смену пришли MAAG (Zara), Ecru (Bershka), Dub (Pull & Bear) и Vilet (Stradivarius). Смена названия не принесла управляющей группе существенной пользы.

После относительно успешного 2022-го (чистая прибыль в размере 3,9 миллиарда рублей) акционерное общество «Новая мода», владеющее вышеперечисленными брендами, ушло в минус. По итогам 2023 года суммарный убыток компании составил 5,4 миллиарда рублей. В Союзе торговых центров России тогда назвали замену Zara разочарованием года.