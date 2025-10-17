Россия
18:14, 17 октября 2025Россия

Взрыв произошел на российском предприятии

Взрыв произошел на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Взрыв произошел на предприятии «Авангард» в Башкирии. Об этом сообщил генеральный директор Дмитрий Логинов, чьи слова приводит Telegram-канал Mash Batash.

По его словам, произошла авария на нитроузле. В результате ЧП есть пострадавшие.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», к месту происшествия на данный момент едут спасатели и скорая помощь. Местные жители из разных районов сообщили о громком звуке, после чего над производством поднялся столб дыма.

Ранее на заводе по производству синтетических волокон в Рязанской области произошел взрыв. По одной из версий, произошла детонация боеприпаса, полностью разрушившая здание порохового цеха. Пострадали 157 человек. В сети также появились кадры, предположительно, с последствиями происшествия.

