Взрыв произошел на российском предприятии

Взрыв произошел на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке

Взрыв произошел на предприятии «Авангард» в Башкирии. Об этом сообщил генеральный директор Дмитрий Логинов, чьи слова приводит Telegram-канал Mash Batash.

По его словам, произошла авария на нитроузле. В результате ЧП есть пострадавшие.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», к месту происшествия на данный момент едут спасатели и скорая помощь. Местные жители из разных районов сообщили о громком звуке, после чего над производством поднялся столб дыма.

Ранее на заводе по производству синтетических волокон в Рязанской области произошел взрыв. По одной из версий, произошла детонация боеприпаса, полностью разрушившая здание порохового цеха. Пострадали 157 человек. В сети также появились кадры, предположительно, с последствиями происшествия.