Появилось предположительное видео с разрушениями после взрыва на заводе под Рязанью

Опубликовано предположительное видео последствий взрыва на заводе под Рязанью

В сети появилось видео с последствиями разрушительного взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области. Ролик опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах, снятых, предположительно, в районе предприятия, видно практически опустошенную территорию с поваленными деревьями, разрушенными постройками и уничтоженной техникой.

Ранее в сети также появилось видео с огромным грибовидным облаком над местом происшествия.

Взрыв на заводе по производству синтетических волокон в поселке Лесное прогремел 15 августа. По неподтвержденным официально данным, произошла детонация боеприпаса, полностью разрушившая здание порохового цеха. Как рассказал прибывший на место происшествия губернатор Павел Малков, пострадали свыше 100 человек, еще 5 не спасли.