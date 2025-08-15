Россия
Появились подробности о причине разрушительного взрыва на российском заводе

Mash: Причиной взрыва на заводе в Рязанской области стала детонация боеприпаса
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Детонация боеприпаса стала причиной разрушительного взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области. Подробности об этом появились у Mash в Telegram.

Ранее в экстренных службах сообщили, что, предварительно, была нарушена техника безопасности.

Взрыв на заводе по производству синтетических волокон в поселке Лесное произошел днем 15 августа. После детонации жители окрестных домов заметили огромное грибовидное облако, которое сняли на видео. По разным данным, жертвами происшествия стали от трех до пяти человек, еще не менее 20 остаются под завалами.

В 2021 году на заводе «Эластик» также произошел взрыв. Тогда жертвами происшествия стали 17 человек. Позже в рамках расследования задержали гендиректора и учредителя компании «Разряд», в помещении которого началось возгорание.

