Названа предварительная причина взрыва на российском заводе

Взрыв на заводе «Эластик» мог произойти из-за нарушений техники безопасности

Взрыв на заводе «Эластик» в Рязанской области мог произойти из-за нарушений техники безопасности. Предварительную причину произошедшего назвали в экстренных службах, передает РИА Новости.

О происшествии на заводе по производству синтетических волокон в российском регионе стало известно 15 августа. Сообщалось, что взрыв полностью разрушил здание. По предварительным данным, пострадали 20 человек, еще троих спасти не удалось.

На заводе «Эластик» ранее уже происходил взрыв. Происшествие в 2021 году унесло жизни 17 человек. Тогда задержали гендиректора и учредителя компании ООО «Разряд», в помещении которой началось возгорание.