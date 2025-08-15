Россия
12:48, 15 августа 2025Россия

Названа предварительная причина взрыва на российском заводе

Взрыв на заводе «Эластик» мог произойти из-за нарушений техники безопасности
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал shot_shot

Взрыв на заводе «Эластик» в Рязанской области мог произойти из-за нарушений техники безопасности. Предварительную причину произошедшего назвали в экстренных службах, передает РИА Новости.

О происшествии на заводе по производству синтетических волокон в российском регионе стало известно 15 августа. Сообщалось, что взрыв полностью разрушил здание. По предварительным данным, пострадали 20 человек, еще троих спасти не удалось.

На заводе «Эластик» ранее уже происходил взрыв. Происшествие в 2021 году унесло жизни 17 человек. Тогда задержали гендиректора и учредителя компании ООО «Разряд», в помещении которой началось возгорание.

