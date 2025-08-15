Россия
12:28, 15 августа 2025Россия

Стало известно о жертвах и 20 пострадавших при взрыве на российском заводе

В цеху рязанского завода «Эластик» произошел взрыв, три человека погибли
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жертвами взрыва на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области стали три человека, еще 20 пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Состояние пострадавших не уточняется. Могут ли под завалами оставаться люди, пока неизвестно.

О происшествии на заводе по производству синтетических волокон «Эластик» в поселке Лесное стало известно 15 августа. Предварительно, взрыв полностью уничтожил здание порохового цеха на территории предприятия. Причина происшествия пока не установлена.

В октябре 2021 года похожий инцидент на этом же заводе унес жизни 17 человек. Тогда мощный взрыв также разрушил здание одного из цехов. В ходе расследования правоохранители задержали гендиректора и учредителя компании ООО «Разряд», в помещении которой началось возгорание.

