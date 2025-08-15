Россия
Взрыв полностью разрушил здание завода в российском регионе

Ura.ru: Взрыв разрушил здание порохового цеха на заводе в Рязанской области
Константин Лысяков
Архивное фото. Фото: МЧС России / РИА Новости

Взрыв на заводе в Рязанской области полностью разрушил здание порохового цеха. Об этом пишет Ura.ru.

Остаются ли под завалами люди, пока неизвестно.

О взрыве и пожаре на заводе по производству синтетических волокон «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района стало известно 15 августа. Причина произошедшего пока неизвестна. По неофициальным данным, пострадали три человека. Их состояние не уточняется.

В октябре 2021 года на заводе «Эластик» также произошел взрыв. Тогда жертвами происшествия стали 17 человек. В ходе расследования причин инцидента были задержаны генеральный директор и учредитель компании ООО «Разряд», в цехе которой началось возгорание.

