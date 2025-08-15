В пороховом цеху российского завода произошел взрыв

РЕН ТВ: Три человека пострадали при взрыве не заводе в Рязанской области

В Рязанской области три человека пострадали при взрыве на заводе по производству синтетических волокон. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в Telegram

По информации телеканала, взрыв произошел в пороховом цеху. Сейчас раненых доставляют в больницу.

В свою очередь, РИА Новости уточнили, что инцидент произошел на заводе «Эластик» в Шиловском районе. Как сообщил агентству представитель экстренных служб, на предприятии произошел пожар. Он также подтвердил наличие пострадавших, однако их число и состояние не назвал.

Ранее мощный пожар произошел на производственном предприятии в Ярославле. Огонь охватил площадь в 4,5 тысячи метров. В результате обрушилась кровля здания. Причина возгорания на момент публикации не сообщалась.