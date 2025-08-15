Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:06, 15 августа 2025Россия

В пороховом цеху российского завода произошел взрыв

РЕН ТВ: Три человека пострадали при взрыве не заводе в Рязанской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Рязанской области три человека пострадали при взрыве на заводе по производству синтетических волокон. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в Telegram

По информации телеканала, взрыв произошел в пороховом цеху. Сейчас раненых доставляют в больницу.

В свою очередь, РИА Новости уточнили, что инцидент произошел на заводе «Эластик» в Шиловском районе. Как сообщил агентству представитель экстренных служб, на предприятии произошел пожар. Он также подтвердил наличие пострадавших, однако их число и состояние не назвал.

Ранее мощный пожар произошел на производственном предприятии в Ярославле. Огонь охватил площадь в 4,5 тысячи метров. В результате обрушилась кровля здания. Причина возгорания на момент публикации не сообщалась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскладушки, котлеты по-киевски и очередь, чтобы умыться. Как российских журналистов и дипломатов встретили на Аляске?

    Предсказана реакция золота на переговоры Путина и Трампа

    Установлен причастный к обстрелу Белгорода из чешского оружия

    В России нашли новые грибы

    Высоцкая назвала два кулинарных провала и похвалила свои сырники

    Зумеры в России оказались не готовы работать 5/2

    В пороховом цеху российского завода произошел взрыв

    Вероятность смягчения санкций против России после саммита в США оценили

    Экс-глава PlayStation не нашел инноваций в играх

    Алена Водонаева снялась в прозрачной майке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости