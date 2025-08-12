Россия
02:18, 12 августа 2025

В промышленной зоне Ярославля начался сильный пожар

МЧС сообщило о крупном пожаре на производственном предприятии в Ярославле
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Ярославле на улице Полушкина Роща начался пожар на производственном предприятии. Его общая площадь составляет 4 500 метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Обрушилась кровля. По предварительной информации, пострадавших нет. Тушат 70 специалистов и 23 единицы техники МЧС России», — говорится в сообщении.

Как уточняет Telegram-канал Shot, горит здание завода Ярославской лакокрасочной компании. При этом, по его данным, внутри все же могли находиться люди. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о взрыве на заводе в Стерлитамаке. Тогда пострадали 16 человек.

