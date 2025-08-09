Россия
09:31, 9 августа 2025

При взрыве на российском предприятии пострадали 16 человек

16 человек пострадали при взрыве на предприятии в Стерлитамаке
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shkulev Media Holding / ТАСС

В Стерлитамаке в Башкирии при взрыве на предприятии пострадали 11 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112» .

По его информации, взрыв прогремел на предприятии «Башкирская содовая компания». Несколько человек, по предварительным данным, могут находиться под завалами. Причиной происшествия стал взрыв открытой технологической установки.

Ситуация на заводе, как уточняется, осложняется угрозой взрыва второй такой же установки. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства взрыва еще уточняются.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан в Telegram-канале, в результате происшествия пострадали 16 человек, детей среди них нет.

Ранее на Волжском трубном заводе в Волгоградской области произошел выброс пара. Из-за ЧП пострадали четверо работников предприятия, еще один рабочий не выжил.

