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18:31, 10 июля 2025Россия

На российском предприятии произошел взрыв

На трубном заводе в Волжском произошел взрыв
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На Волжском трубном заводе в Волгоградской области произошел взрыв. При происшествии пострадали четверо работников предприятия, еще одного спасти не удалось, передает ТАСС.

По предварительным данным, во время проведения ремонтных работ в одном из цехов российского завода из-за разгерметизации трубы произошел выброс пара под высоким давлением.

В эпицентре аварии находились пять человек. У пострадавших работников диагностировали ожоги различной степени тяжести. Состояние двух пациентов медики оценивают как тяжелое.

Ранее сообщалось о взрыве на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области. Тогда пострадал один человек.

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