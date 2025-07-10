На российском предприятии произошел взрыв

На трубном заводе в Волжском произошел взрыв

На Волжском трубном заводе в Волгоградской области произошел взрыв. При происшествии пострадали четверо работников предприятия, еще одного спасти не удалось, передает ТАСС.

По предварительным данным, во время проведения ремонтных работ в одном из цехов российского завода из-за разгерметизации трубы произошел выброс пара под высоким давлением.

В эпицентре аварии находились пять человек. У пострадавших работников диагностировали ожоги различной степени тяжести. Состояние двух пациентов медики оценивают как тяжелое.

Ранее сообщалось о взрыве на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области. Тогда пострадал один человек.