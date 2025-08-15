Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 15 августа 2025Россия

Очевидцы сняли на видео огромное грибовидное облако на месте взрыва на российском заводе

Огромное грибовидное облако после взрыва на заводе «Эластик» попало на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео огромное грибовидное облако на месте взрыва в цеху завода «Эластик» в Рязанской области. Ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно постоянно увеличивающееся облако, которое приняло форму гриба. Неподалеку от завода видны жилые частные дома.

О ЧП в Шиловском районе области стало известно ранее 15 августа. По предварительным данным, взрыв произошел в пороховом цеху. Сейчас раненых доставляют в больницу. На данный момент есть информация о 20 пострадавших. Тяжесть их состояния пока неизвестна. Еще пятерых спасти не удалось.

В 2021 году на заводе Эластик уже происходило ЧП. Тогда жертвами взрыва и последующего пожара стали 17 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв полностью разрушил здание завода в российском регионе

    Популярная сеть фастфуда сменила название

    На Западе раскрыли возможные итоги встречи Путина и Трампа

    В российском городе шуточное гадание на картах помогло раскрыть жестокое преступление

    Эффективность С-400 против украинских ракет оценили

    Названа предварительная причина взрыва на российском заводе

    FIG выдала нейтральный статус лишенному его за букву V российскому гимнасту

    В Германии предрекли отказ Европы соглашаться с результатами встречи Путина и Трампа

    В граничащем с двумя странами НАТО российском регионе ограничили работу интернета

    Нюша рассказала о разлуке с детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости