Очевидцы сняли на видео огромное грибовидное облако на месте взрыва на российском заводе

Очевидцы сняли на видео огромное грибовидное облако на месте взрыва в цеху завода «Эластик» в Рязанской области. Ролик публикует Telegram-канал «112».
На кадрах видно постоянно увеличивающееся облако, которое приняло форму гриба. Неподалеку от завода видны жилые частные дома.
О ЧП в Шиловском районе области стало известно ранее 15 августа. По предварительным данным, взрыв произошел в пороховом цеху. Сейчас раненых доставляют в больницу. На данный момент есть информация о 20 пострадавших. Тяжесть их состояния пока неизвестна. Еще пятерых спасти не удалось.
В 2021 году на заводе Эластик уже происходило ЧП. Тогда жертвами взрыва и последующего пожара стали 17 человек.