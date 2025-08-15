Очевидцы сняли на видео огромное грибовидное облако на месте взрыва на российском заводе

Огромное грибовидное облако после взрыва на заводе «Эластик» попало на видео

Очевидцы сняли на видео огромное грибовидное облако на месте взрыва в цеху завода «Эластик» в Рязанской области. Ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно постоянно увеличивающееся облако, которое приняло форму гриба. Неподалеку от завода видны жилые частные дома.

О ЧП в Шиловском районе области стало известно ранее 15 августа. По предварительным данным, взрыв произошел в пороховом цеху. Сейчас раненых доставляют в больницу. На данный момент есть информация о 20 пострадавших. Тяжесть их состояния пока неизвестна. Еще пятерых спасти не удалось.

В 2021 году на заводе Эластик уже происходило ЧП. Тогда жертвами взрыва и последующего пожара стали 17 человек.