Появились подробности о людях под завалами после взрыва на заводе под Рязанью

Mash: 20 человек остаются под завалами завода в Рязанской области

Под завалами завода «Эластик» в Рязанской области после взрыва остаются не менее 20 человек. Подробности появились у Mash в Telegram.

Информация о поиске людей под обломками не приводится.

Ранее сообщалось, что взрыв мог произойти из-за нарушений техники безопасности. В результате было полностью уничтожено здание порохового цеха.

Взрыв на заводе по производству синтетических волокон в поселке Лесное произошел днем 15 августа. По разным данным, его жертвами стали от трех до пяти человек. Еще не менее 20 пострадали. В сети также появились кадры с огромным грибовидным облаком на месте взрыва.

В 2021 году жертвами аналогичного происшествия на заводе «Эластик» стали 17 человек. Тогда взрыв прогремел в помещении компании «Разряд». Позже ее гендиректора и учредителя задержали в рамках расследования инцидента.