Губернатор сообщил о свыше сотни пострадавших при взрыве на российском заводе

Губернатор Малков: При взрыве на заводе под Рязанью пострадали свыше 100 человек

При взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области пострадали свыше 100 человек, еще пятеро получили несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщил губернатор российского региона Павел Малков в Telegram-канале.

«Более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая», — написал Малков.

Губернатор поручил главе Шиловского района после случившегося ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня. Он также заслушал доклады о ситуации и сообщил, что на местах происшествия работают сотрудники оперативных служб.