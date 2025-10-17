Женщина посоветовалась с чатботом о способе отравить мужа и попала под суд

В США женщина попала под суд после попытки избавиться от мужа при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Independent.

Согласно материалам следствия, 43-летняя Шерил Харрис Гейтс посоветовалась с чатботом ChatGPT о способах отравить человека. С его помощью она узнала подробности о смертельно опасных комбинациях рецептурных препаратов и эффектах отравления ядовитыми растениями. Полиция обнаружила, что впоследствии обвиняемая добавляла психоактивные вещества в энергетический напиток Celsius, который пил ее муж.

В ходе обыска в доме подозреваемой были изъяты шприцы, набор для изготовления капсул, медицинские пипетки, весы и различные медикаменты. Дважды за лето — в июле и августе — пострадавший фиксировал случаи своей недееспособности и наличие посторонних веществ в напитках. Его показания впоследствии стали ключевыми доказательствами в деле.

Гейтс, работавшая психологом в школе, также обвиняется в преследовании и порче имущества. Суд оставил ее под стражей без права выйти под залог, а для защиты ей назначен государственный адвокат. Родители учеников выразили шок в связи с произошедшим. Они заявили, что человек, призванный помогать другим, никогда не должен совершать подобных преступлений.

