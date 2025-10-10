Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:03, 10 октября 2025Из жизни

Женщина подлила антифриз в вино бойфренду

В США женщина отравила сожителя антифризом, чтобы получить его дом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Freepik

В США арестовали женщину, которая отравила бойфренда антифризом. Об этом сообщает ABC 7.

Преступление было совершено в начале августа в штате Коннектикут. 34-летняя Кристен Хоган оказалась в центре скандала после того, как подлила ядовитую жидкость в бокал сожителю. По версии следствия, женщина добавила антифриз в красное вино, которое ее бойфренд выпил вечером перед сном. Спустя несколько часов мужчина проснулся с симптомами отравления. Он испытывал проблемы с речью и шатался. Хоган позвонила его матери.

«Его доставили в больницу с симптомами, которые первоначально приняли за признаки инсульта, но затем у него диагностировали отравление этиленгликолем», — отмечается в материалах дела. Этиленгликоль содержится в антифризе, который с большой долей вероятности подозреваемая использовала. Пострадавший провел несколько дней в реанимации, где ему потребовался диализ, а лабораторный анализ подтвердил наличие отравляющего вещества в вине. Предполагаемым мотивом преступления могло стать желание женщины получить полную опеку над их общим ребенком и унаследовать дом стоимостью около миллиона долларов (около 81 миллиона рублей), где проживала пара.

Материалы по теме:
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022
«Она просто садистка» В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
«Она просто садистка»В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
11 февраля 2023

Полиция установила, что подозреваемая использовала телефон для поиска информации о смертельно опасных химических веществах. В настоящее время Хоган содержится под стражей, судебное разбирательство по делу продолжается.

Ранее в Великобритании 46-летняя женщина Этель Миллс попала под суд вместе с любовником, который попытался расправиться с ее мужем. Мужчина смог отбиться и выжить.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскритиковал решение о Нобелевской премии мира

    Зумеры массово захотели отдыхать в санаториях

    Собака спасла хозяина от ядовитой змеи и сама получила укус

    Запугивавший жителей российского села штурмовик ВСУ услышал приговор

    В Севастополе объявили угрозу удара ВСУ

    Мхитарян рассказал об обмене оскорблениями с Моуринью

    Финансовые потери рэпера Macan из-за службы в армии оценили

    Россиянам пообещали более холодную зиму

    В Риме закрылось место рождения «Мертвых душ»

    Тысячи людей потребовали переименовать российский «Терминатор»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости