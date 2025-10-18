«Он имел в руках все». Архитектора перестройки Яковлева считают главным в деле уничтожения СССР. Так ли это на самом деле?

20 лет назад не стало архитектора перестройки Александра Яковлева

18 октября 2005 года, ровно 20 лет назад, не стало одного из главных политиков позднего СССР, архитектора перестройки Александра Яковлева. Ему был 81 год. Он сделал головокружительную карьеру в партии, пройдя путь от самых низов до члена Политбюро. Значительную часть жизни Яковлев работал пропагандистом и идеологом КПСС, однако впоследствии жестко клеймил коммунизм и пытался добиться его осуждения. Немало известных политиков, в том числе бывший вице-президент России Александр Руцкой, считают, что Яковлев во время учебы в США был завербован и сознательно пытался развалить Советский Союз. Есть ли основания у данной версии, «Лента.ру» спросила у историков Леонида Максименкова и Никиты Панкова.

Почему возникла версия о вербовке Яковлева американцами

Уроженец Ярославской губернии Александр Яковлев — ветеран Великой Отечественной войны, во время которой получил тяжелое ранение ног. После демобилизации — перспективный историк. Параллельно с работой в науке происходило его продвижение в партии, в которую он вступил в 1944 году. С 1950-го Яковлев — заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Ярославского обкома ВКП(б). Через три года его перевели на работу в Москву.

В 1958 году аспиранта Яковлева отправили по обмену в Нью-Йорк, на стажировку в Колумбийском университете. В одной группе с ним учился молодой чекист Олег Калугин, который в будущем дослужится до генерала КГБ, сбежит в США и на родине будет заочно приговорен к длительному сроку за госизмену

Впоследствии многие сторонники сохранения СССР, среди которых были и высокопоставленные советские чиновники — например, бывший министр обороны Дмитрий Язов и экс-председатель КГБ Владимир Крючков — публично заявляли, что Яковлева и Калугина в Америке завербовали и их дальнейшая деятельность велась в интересах западных спецслужб. Якобы во время перестройки КГБ пытался начать разработку Яковлева, но Михаил Горбачев категорически это запретил.

Александр Яковлев Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Впрочем, по мнению историка Леонида Максименкова, главный недруг Яковлева — Крючков не может считаться авторитетным источником по вопросу «измены» члена Политбюро, поскольку сам участвовал в попытке госпереворота и оказался в СИЗО.

«Был ли Яковлев настроен проамерикански? Однозначно нет, — говорит Максименков «Ленте.ру». — Его позиция по американскому вопросу — просвещенный консерватизм. Не оголтелая демагогия, а именно спокойная, аргументированная и мотивированная критика».

Эксперт отмечает, что на встрече Горбачева с Рональдом Рейганом Яковлев возражал президенту США, тогда как Крючков в 1987 году «вел себя заискивающе» перед советником по нацбезопасности Колином Пауэллом.

Сам Яковлев всегда отрицал какие-либо связи с Западом.

«Да, я агент, но агент свободы, а не ЦРУ, — говорил он незадолго до своей кончины. — В свое время я добился рассмотрения этого вопроса прокуратурой: они больше трех месяцев изучали вопрос, лазали по архивам внешней разведки и дали в конце концов документ, подтверждающий, что все это мерзопакостная ложь».

Как карьера Яковлева взлетела при Горбачеве

После возвращения в СССР Яковлев исполнял обязанности заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС, курировал советские СМИ. В 1972-м он написал статью «Против антиисторизма», вызвавшую широкий резонанс. За это его сослали послом в Канаду, где впоследствии он сблизился с премьер-министром Пьером Эллиотом Трюдо, отцом Джастина Трюдо, который потом тоже стал канадским премьером.

«В своей статье, опубликованной в "Литературной газете", Яковлев высказался против так называемых писателей-деревенщиков, ратовавших за сохранение национального уклада жизни, — говорит «Ленте.ру» кандидат исторических наук Никита Панков. — На одном из заседаний Политбюро [генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид] Брежнев, не сдержавшись, заявил: "Этот мудак хочет поссорить нас с русской интеллигенцией!"».

Встреча Александра Яковлева (справа) с директором информационного агентства США (USIA) Чарльзом Уиком (слева) Фото: Сергей Гунеев / Pool / РИА Новости

Переломным моментом в карьере Яковлева считается визит в Канаду секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству Горбачева в 1983 году, после которого между ним и послом СССР установились доверительные отношения, а позже — дружба.

Возможно, они сошлись на интересовавшей обоих теме: ввиду схожего климата двух стран Яковлев в период своей дипломатической миссии в Оттаве активно интересовался как раз вопросами ведения сельского хозяйства, посылал в Москву подробные отчеты о канадском опыте, от которых чаще всего отмахивались. В частных беседах посол замечал, что «в Канаде колхозов нет, а живут они очень хорошо».

Те, кто не принадлежал к числу противников Яковлева, отмечали, что в канадский период он приобрел серьезный опыт, понял, как можно и нужно по-современному управлять государством. Из-за границы он видел и лучше, чем те, кто не покидал пределов страны, понимал, почему СССР вдруг начал тормозить и отставать.

«Свое отношение к Канаде Александр Николаевич выразил в примечательной, но забытой книжке под названием "Бедный Санта-Клаус, или Полицейский глаз демократии", которую он опубликовал под псевдонимом в 1983 году, — резюмирует Максименков. — В этой брошюре он поведал много интересного о тоталитарных практиках в Канаде. Ее следовало бы прочитать всем недругам Яковлева».

В 1983 году Яковлева назначили директором Института мировой экономики и международных отношений АН СССР, а вскоре он стал одним из помощников Горбачева, готовил для него тексты выступлений. Будущий генсек обращался к Яковлеву за советом по многим проблемам внешней политики.

«При генсеке Горбачеве Яковлев становится заведующим отделом пропаганды и агитации в ЦК, то есть занимает один из ключевых постов в партии и государстве, — резюмирует Панков. — В его руках сосредотачивается вся идеология общественно-политической жизни в стране»

Как Яковлев способствовал развалу СССР

После избрания генеральным секретарем ЦК КПСС в марте 1985 года Горбачев отодвинул многих деятелей старой формации, а своего нового соратника, напротив, приблизил. Яковлев решительно поддержал затеянные шефом преобразования, был активным сторонником гласности и нового мышления, поэтому оказался под огнем критики тех, кто не принял перестройку.

Александр Яковлев и Михаил Горбачев, 1988 год Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

В декабре 1985-го главный идеолог партии написал две записки на имя Горбачева: «Императив политического развития» — о необходимости всестороннего реформирования советского общества и «Тезисы об основных слагаемых перестройки». Первую он отправил генсеку сразу же, а вторую — ровно через год.

На взгляд историка Панкова, появление этих документов доказывает, что Яковлев сыграл одну из ключевых ролей в деле «сознательного развала Советского Союза и ликвидации КПСС».

«В первом документе было прямое указание к действию: ликвидация единой Коммунистической партии и изменение государственного строя в стране, разрушение советской власти, — отмечает Панков. — Напомню, что КПСС являлась главным цементирующим камнем всего Советского Союза. Партийные и советские структуры сверху донизу пронизывали все советское общество, ломка которых определенно привела бы к дестабилизации государства»



По словам эксперта «Ленты.ру», будучи членом КПСС, Яковлев нарушил и устав партии, где прямо было написано о том, что «всякое проявление фракционности и групповщины несовместимо с марксистско-ленинской партийностью, с пребыванием в партии». Кроме того, он предлагал разделить партию, то есть нарушил не только внутреннюю дисциплину, но и написанную Лениным резолюцию Х съезда РКП(б) «О Единстве партии» от 16 марта 1921 года.

Второй документ был направлен Горбачеву в декабре 1986 года.

«Там уже прямым текстом, без каких-либо обиняков, посредством промывания мозгов и мощной атаки всего арсенала агитпропа на население Яковлев говорит об уничтожении исторического государства, его экономики, промышленности, образа жизни», — заключает Панков.

По мнению историка, действия Яковлева подпадали под статью 64 УК РСФСР «Измена Родине».

Максименков, в свою очередь, в числе достижений политика выделяет его роль в восстановлении исторической справедливости по отношению к жертвам сталинских репрессий и правды об этих репрессиях. Развитие центрального телевидения, в том числе цветного, — тоже его заслуга, как и традиция проводить минуту молчания 9 Мая.

Именно Яковлеву было суждено стать одной из центральных фигур перестройки, в ходе которой оформилось его противостояние с другим ярким деятелем эпохи — неформальным лидером консервативного крыла в партии Егором Лигачевым. Их позиции не совпадали по многим вопросам, от культуры до методов руководства СМИ. На заседаниях они часто высказывали противоположные точки зрения на одну и ту же проблему.

Член Политбюро ЦК КПСС Александр Яковлев в перерыве между заседаниями I Cъезда народных депутатов СССР, 1989 год Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

С июня 1987 года Яковлев — член Политбюро.

«После того как Яковлев получил всю полноту власти и полное одобрение генсека, он мог уже не опасаясь проводить свою политику в деле ослабления и разрушения общественного и государственного строя, что привело к сознательному развалу СССР», — считает Панков.

Как заверяет эксперт, с подачи Яковлева (или, по крайней мере, при отсутствии какого-либо противодействия с его стороны) в СССР начали выходить газеты и печататься книги, выставлявшие советскую действительность в неприглядном виде, а также сниматься фильмы вроде «Интердевочки», откуда зритель узнал о существовании в СССР проституции.

«Как главный идеолог он имел в своих руках все, — заключает историк. — Используя СМИ, он пытался сделать из советского человека, который верил всему ("Если написано в газете — значит, правда") — ненавистника советской власти. Разрешается движение русских националистов. Еще — очернение советской армии, когда ветераны боялись зайти в автобус в погонах. Член Политбюро, верный марксист-ленинец вдруг начинает критиковать Ленина и говорить, что коммунизм — это зло».

По мнению же Максименкова, ни Яковлев, ни Горбачев так и не поняли главной проблемы советской системы: отсутствия реальных органов управления у государствообразующей республики СССР — России.

«Яковлев должен был понимать, что руководство партии, разрушая СССР и КПСС, было обязано хотя бы в общих чертах представлять "утро завтрашнего дня" и иметь план Б, — говорит он. — Нет, не представляли, не имели».

После прекращения существования Союза Яковлев работал в Горбачев-фонде, возглавлял телерадиокомпанию «Останкино», занимался рассекречиванием архивных документов, участвовал в создании и возглавлял Российскую партию социальной демократии, которая неудачно участвовала в парламентских выборах.

Президент Международного фонда «Демократия» Александр Яковлев, 1996 год Фото: Рунов / РИА Новости

Яковлев запомнился россиянам как ярый противник коммунизма и пытался добиться его осуждения на государственном уровне.

«Советский строй можно было взорвать только изнутри, используя его тоталитарную пружину — партию», — говорил он.

У Яковлева было еще много планов на жизнь, но 18 октября 2005 года он скончался.

«Главная трагедия Яковлева как политика и как ученого заключается в его безбрежном и искреннем неприятии тысячелетней истории России, — подытоживает Максименков. — Он стоял на своем вплоть до последнего телеинтервью, записанного за несколько месяцев до смерти. Да, наша история такая, но другой-то нет».