Бывшая помощница Байдена Рид: Поставки оружия США Украине могут отложить

Поставки американского оружия на Украину могут отложить после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На это указала бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена, обозреватель RT Тара Рид в комментарии РИА Новости.

«Я надеюсь, что они отложат разговоры о поставках большого количества оружия на Украину», — отметила она.

По словам Рид, телефонный разговор двух лидеров стал обнадеживающим. Он означает, что Россия и США настроены вести переговоры. «Пока есть диалог и дипломатия, это замечательно», — добавила она.

Кроме того, бывшая помощница Байдена понадеялась, что контакты российской и американской делегаций, которые запланированы на следующую неделю, пройдут успешно и приведут к прогрессу в мирных переговорах по Украине.

Ранее возможные итоги саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште прокомментировала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По ее мнению, лучшим результатом встречи мог бы стать проект надежного двустороннего соглашения о торговле.