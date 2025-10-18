Мир
07:45, 18 октября 2025

Экс-глава МИД Австрии назвала лучший результат переговоров России и США

Кнайсль понадеялась, что Россия и США подготовят проект соглашения о торговле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Лучшим результатом переговоров российской и американской делегаций стал бы проект надежного двустороннего соглашения о торговле между Россией и США. Об этом в разговоре с РИА Новости заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Она выразила надежду, что по итогам встречи в Будапеште власти обеих стран смогут подготовить убедительные документы. В частности, таким документом может стать двустороннее соглашение в сферах торговли и культуры, уточнила собеседница агентства.

16 октября президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор. Глава Белого дома отметил, что в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Он также анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште.

