Комитет Госдумы отказался поддержать увеличение одного штрафа для водителей в 40 раз

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству отказался поддержать увеличение в 40 раз штрафа для шумных водителей. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предлагал повысить с 500 рублей до 20 тысяч рублей штраф за превышение водителями допустимого уровня шума — это касалось как мотоциклистов, так и автомобилистов. Профильный комитет в своем заключении указал, что в пояснительной записке отсутствует обоснование такого значительного повышения штрафа.

Кроме того, как отметил депутат Олег Иванинский, указанные в законопроекте статьи Кодекса об административных нарушениях касаются не только мотоциклистов и автомобилистов, но и воздушного и водного транспорта.

О том, что в России захотели значительно повысить штрафы для шумных водителей, стало известно весной 2025 года. Авторы инициативы тогда поясняли, что документ «отвечает запросам общества на комфортную городскую среду, соблюдение тишины и покоя граждан, снижение воздействия вреда от транспортных средств».

