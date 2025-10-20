Над российским регионом самолет начал подготовку к аварийной посадке. Как сообщает Telegram-канал Shot, борт кружит над Санкт-Петербургом, чтобы сесть в Пулково.
Предварительно, у лайнера не убираются стойки шасси после взлета. Как стало известно каналу, проблемы в воздухе возникли у рейса «Санкт-Петербург — Баку» Азербайджанских авиалиний.
Сейчас воздушное судно вырабатывает топливо и готовится к приземлению. На земле самолет уже ждут все аварийно-спасательные службы.
Ранее самолет Superjet экстренно вернулся в российский аэропорт из-за трещины на лобовом стекле. Рейс вылетал из Минеральных Вод в Тель-Авив, однако во время полета у лайнера треснуло лобовое стекло. Пилоты совершили аварийную посадку в аэропорту вылета.