Shot: Самолет из Петербурга в Баку готовится к аварийной посадке в Пулково

Над российским регионом самолет начал подготовку к аварийной посадке. Как сообщает Telegram-канал Shot, борт кружит над Санкт-Петербургом, чтобы сесть в Пулково.

Предварительно, у лайнера не убираются стойки шасси после взлета. Как стало известно каналу, проблемы в воздухе возникли у рейса «Санкт-Петербург — Баку» Азербайджанских авиалиний.

Сейчас воздушное судно вырабатывает топливо и готовится к приземлению. На земле самолет уже ждут все аварийно-спасательные службы.

Ранее самолет Superjet экстренно вернулся в российский аэропорт из-за трещины на лобовом стекле. Рейс вылетал из Минеральных Вод в Тель-Авив, однако во время полета у лайнера треснуло лобовое стекло. Пилоты совершили аварийную посадку в аэропорту вылета.