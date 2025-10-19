Самолет экстренно вернулся в российский аэропорт из-за трещины в лобовом стекле

«112»: Самолет Superjet экстренно вернулся в аэропорт из-за трещины в стекле

Самолет Superjet экстренно вернулся в российский аэропорт из-за трещины на лобовом стекле. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Рейс вылетал из Минеральных Вод в Тель-Авив, однако во время полета у лайнера треснуло лобовое стекло. Пилоты совершили аварийную посадку в аэропорту вылета.

Уточняется, что на борту находились 103 человека, пострадавших нет. Причины произошедшего не называются.

Ранее самолет Boeing 737 MAX с 140 пассажирами на борту, выполнявший маршрут из Денвера в Лос-Анджелес, получил повреждения на высоте 11 тысяч метров. У него разбилось лобовое стекло, пилот был ранен.