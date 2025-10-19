Путешествия
02:58, 19 октября 2025Путешествия

Пассажирский самолет столкнулся с метеоритом

Boeing 737 MAX с 140 пассажирами на борту столкнулся с метеоритом, пилот ранен
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Самолет Boeing 737 MAX с 140 пассажирами на борту, выполнявший маршрут из Денвера в Лос-Анджелес, получил повреждения на высоте 11 тысяч метров. У него разбилось лобовое стекло, пилот был ранен, об этом рассказал создатель авиационного портала Live And Let's Fly Мэттью Клинт, опубликовав фотографии с места происшествия.

В результате экипаж принял решение снизить высоту и перенаправить воздушное судно в сторону Солт-Лейк-Сити, где оно совершило успешную посадку на взлетно-посадочной полосе. Согласно сообщению авиакомпании, борт отклонился от маршрута для устранения трещины в лобовом стекле.

Клинт выдвинул предположение, что причиной инцидента могло стать столкновение самолета с небольгим метеоритом, либо с космическим мусором.

Ранее пассажирский самолет Ан-26 впервые столкнулся с беспилотником. При осмотре борта персонал аэропорта обнаружил на фронтальной обогреваемой кромке вмятину.

