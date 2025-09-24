В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

«Авиаторщина»: В РФ зафиксировали первый случай столкновения самолета с БПЛА

В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). К такому выводу пришли в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации).

Ан-26 «Камчатского авиапредприятия» направлялся из Петропавловска-Камчатского в село Тиличики Олюторского района Камчатского края 2 августа. На борту находились 28 пассажиров, в том числе четверо детей. Судно благополучно приземлилось.

При осмотре в тот же день персонал аэропорта обнаружил на фронтальной обогреваемой кромке самолета вмятину размером 7 на 9 сантиметров и глубиной 11 сантиметров с разрывом обшивки в районе девятой-десятой нервюры (элемент поперечного силового набора каркаса крыла, оперения и других частей летательного аппарата).

При этом члены экипажа в показаниях уточнили, что на всех этапах полета не фиксировали никаких изменений в управляемости судном, все системы работали штатно.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Авиаинцидент на Камчатке произошел из-за «неустановленного объекта»

Экипаж изначально заявил, что повреждение стало следствием столкновения самолета с птицей на взлете в аэропорту Елизово. Однако крови, перьев и других следов выявлено не было.

Также эксперты исключили версию о попадании постороннего предмета при движении самолета по земле — поврежденное место находилось впереди основной правой стойки шасси, а траектория от колес носовой стойки шасси до повреждения расположена в плоскости вращения воздушного винта. В результате осмотров летного поля в Елизово и Тиличиках посторонних предметов не выявили.

Возможное повреждение судна аэродромной техникой также отвергли. Судя по записям с камер видеонаблюдения, при подготовке самолета спецтранспорт и стремянки не заезжали в зону обнаруженного повреждения. На аэродромной технике повреждений тоже не выявили. Ответственные сотрудники заявили, что перед вылетом Ан-26 из Елизово вмятины не было.

Повреждение передней кромки правой консоли крыла, скорее всего, было получено в результате столкновения Ан-26 в полете с неустановленным объектом, вероятнее всего, с беспилотным воздушным судном вывод Камчатского межрегионального территориального управления воздушного транспорта ФАВТ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Испанский самолет столкнулся с проблемами при полете рядом с Россией

24 сентября воздушное судно столкнулось с навигационными проблемами во время полета близ Калининградской области.

Известно, что на борту находилась министр обороны Испании Маргарита Роблес. По данным источника, проблемы с GPS у самолета возникли во время перелета в Литву.

Туда глава испанского ведомства направлялась для встречи с литовской коллегой Довиле Шакалене. Вместе они посетили авиабазу Шяуляй.

Пилоты чуть не врезались в другой самолет и довели его экипаж до слез

Пилоты самолета тунисской авиакомпании Nouvelair едва не врезались в лайнер другого перевозчика в аэропорту Ниццы. Судно заходило на посадку в авиагавани французского курортного города, второе — EasyJet — готовилось к взлету.

Первый лайнер по ошибке чуть не приземлился не на своей взлетно-посадочной полосе (ВПП). Пилоты заметили другой самолет, только когда приблизились к нему. Экстренно набрав высоту, они пролетели всего в трех метрах над вторым судном.

По информации источника, экипаж стоявшего на ВПП EasyJet был доведен до слез. Из-за инцидента вылет отложили.