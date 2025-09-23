Путешествия
Пилоты едва не врезались в другой самолет при посадке и довели его экипаж до дрожи и слез

PYOK: Самолет Nouvelair едва не врезался в EasyJet в аэропорту Ниццы
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Winston Tjia / Unsplash

Пилоты самолета Nouvelair едва не врезались в лайнер другой авиакомпании при посадке в аэропорту Ниццы и довели его экипаж до дрожи и слез. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что борт Nouvelair заходил на посадку в авиагавани французского курортного города, а самолет EasyJet как раз готовился взлететь. Пилоты первого лайнера по ошибке решили приземлиться не на своей взлетно-посадочной полосе (ВПП) и заметили напротив другой самолет, лишь когда приблизились к нему. Они экстренно начали набирать высоту снова и пролетели над EasyJet всего в трех метрах.

По информации издания, экипаж стоявшего на ВПП борта сильно испугался, а один из пилотов и вовсе дрожал и плакал. Из-за инцидента вылет EasyJet пришлось отложить.

Ранее два пассажирских самолета авиакомпании United Airlines столкнулись в США во время посадки пассажиров на рейс. Авиаинцидент произошел 1 сентября около 21:10 по местному времени в международном аэропорту Сан-Франциско, штат Калифорния.

