Путешествия
13:15, 4 сентября 2025Путешествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту США

NYP: Два самолета авиакомпании United Airlines столкнулись в аэропорту США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Mattia Vian / Globallookpress.com

Два пассажирских самолета авиакомпании United Airlines столкнулись в США во время посадки пассажиров на рейс. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

По данным источника, авиаинцидент произошел 1 сентября около 21:10 по местному времени в международном аэропорту Сан-Франциско, штат Калифорния. Один из самолетов, направлявшийся в город Денвер, отъехал от стоянки и врезался в хвост соседнего лайнера, направлявшегося в Бостон.

Клиенты компании ощутили сильный толчок, который сравнили с землетрясением. Никто не пострадал. Людей доставили в аэропорты назначения резервными бортами.

В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщили изданию, что столкновение произошло в районе, где авиадиспетчеры не поддерживают связь с рейсами. В настоящее время FAA расследует причины происшествия.

Ранее два самолета полностью сгорели после столкновения в воздухе во время приземления в аэропорту американского штата Колорадо. На борту каждого судна находилось по два человека.

