Самолеты полностью сгорели после столкновения в воздухе при приземлении в аэропорту США

NYP: Два самолета сгорели после столкновения в воздухе, один человек не выжил
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: 9News / NYP

Два пассажирских самолета полностью сгорели после столкновения в воздухе при приземлении в аэропорту американского штата Колорадо. Об этом пишет газета New York Post (NYP).

Инцидент произошел утром 31 августа вблизи аэропорта Форт Морган. Согласно информации федерального управления гражданской авиации США, два пассажирских самолета — Cessna 172 и Extra EA-300 — столкнулись друг с другом в воздухе, пока пытались приземлиться на взлетно-посадочную полосу.

На борту каждого судна находилось по два человека. Уточняется, что в результате происшествия один пассажир Extra EA-300 не выжил, второй пострадал и был госпитализирован в ближайшую больницу, о его состоянии в настоящее время информации нет. Также легкие травмы получили два человека, летевших на Cessna 172.

Кроме того, оба самолета воспламенились после столкновения — один полностью сгорел, от второго остались только хвостовая часть, крыло и шина.

Ранее в США на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета. В результате они взорвались.

