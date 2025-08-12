В США два самолета взорвались после столкновения

Shot: В Монтане два самолета взорвались после столкновения на ВПП

В городе Калиспелл (штат Монтана, США) на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета. В результате они взорвались, сообщает Telegram-канал Shot.

На месте происшествия начался сильный пожар. На опубликованных кадрах виден большой столб черного дыма, поднимающийся в воздух. «Точное число погибших пока неизвестно», — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

Отмечается, что на место происшествия уже направляются экстренные службы.

Ранее в Атланте самолет Delta Air Lines столкнулся с другим лайнером в аэропорту Атланты. Тогда никто не пострадал.