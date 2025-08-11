Пассажирский самолет столкнулся с другим лайнером в США во время взлета

Пассажирский самолет столкнулся с другим лайнером в аэропорту США. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

Авиаинцидент произошел утром в воскресенье, 10 августа, в Атланте. Самолет авиакомпании Delta Air Lines с 192 пассажирами и 6 членами экипажа на борту направлялся в Гватемалу и во время взлета задел крылом пустой лайнер.

Авиаперевозчик сообщил, что пострадавших во время инцидента не было. В результате столкновения рейс задержался, а пассажиров пересадили на другой борт.

