Пассажирский самолет столкнулся с другим лайнером в США во время взлета

NYP: Самолет Delta Air Lines столкнулся с другим лайнером в аэропорту США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Megan Varner / Reuters

Пассажирский самолет столкнулся с другим лайнером в аэропорту США. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

Авиаинцидент произошел утром в воскресенье, 10 августа, в Атланте. Самолет авиакомпании Delta Air Lines с 192 пассажирами и 6 членами экипажа на борту направлялся в Гватемалу и во время взлета задел крылом пустой лайнер.

Авиаперевозчик сообщил, что пострадавших во время инцидента не было. В результате столкновения рейс задержался, а пассажиров пересадили на другой борт.

Ранее самолет авиакомпании Iberia сбил стервятника в небе над Испанией. В результате авиаинцидента нос борта с 180 пассажирами отвалился в воздухе.

