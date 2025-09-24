Мир
12:35, 24 сентября 2025

Самолет министра обороны Испании столкнулся с проблемами при полете над Калининградом

Reuters: Самолет Роблес столкнулся с проблемами, пролетая над Калининградом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ana Beltran / Reuters

Самолет с министром обороны Испании Маргаритой Роблес на борту столкнулся с навигационными проблемами, пролетая над Калининградом. Об этом сообщает Reuters.

Проблемы с GPS у воздушного судна, как утверждается, возникли во время перелета в Литву.

Роблес отправилась туда для встречи со своей литовской коллегой Довиле Шакалене. Они вместе посетили авиабазу Шяуляй.

31 августа в зоне аэропорта, куда направлялся самолет с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, отключился GPS. Пилот кружил над аэропортом «около часа», после этого принял решение посадить самолет вручную, используя бумажные карты.

