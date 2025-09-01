У самолета с главой Еврокомиссии отказала система навигации

В Болгарии при посадке самолета с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен произошел сбой системы навигации. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«У самолета, направлявшегося в Пловдив в воскресенье днем, не работали электронные навигационные системы при заходе на посадку в городской аэропорт», — говорится в материале.

«Во всей зоне аэропорта GPS отключился», — рассказал изданию неназванный чиновник. Пилот кружился над аэропортом около часа, а затем принял решение посадить самолет вручную, используя бумажные карты.

Болгарское управление воздушного движения подтвердило FT инцидент с самолетом Урсулы фон дер Ляйен.

