12:50, 1 сентября 2025Мир

У самолета с главой Еврокомиссии отказала система навигации

FT: При посадке самолета с фон дер Ляйен произошел сбой системы навигации
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Agnieszka Sadowska/ Agencja Wyborcza / Reuters

В Болгарии при посадке самолета с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен произошел сбой системы навигации. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«У самолета, направлявшегося в Пловдив в воскресенье днем, не работали электронные навигационные системы при заходе на посадку в городской аэропорт», — говорится в материале.

«Во всей зоне аэропорта GPS отключился», — рассказал изданию неназванный чиновник. Пилот кружился над аэропортом около часа, а затем принял решение посадить самолет вручную, используя бумажные карты.

Болгарское управление воздушного движения подтвердило FT инцидент с самолетом Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Европы есть «довольно четкий план» размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня.

