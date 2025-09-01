Мир
Глава ЕК сообщила о «четком плане» Евросоюза по отправке военных на Украину

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Florence Lo / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что у Европы есть «довольно четкий план» размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. Об этом сообщает Financial Times.

По ее словам, Евросоюз достиг соглашения в Белом доме. Она отметила, что работа продвигается очень хорошо. Глава ЕК добавила, что Комиссия изучит новые источники финансирования, чтобы обеспечить устойчивое финансирование вооруженных сил Украины.

Фон дер Ляйен также заявила, что в главы стран ЕС разрабатывают план «размещения многонациональных войск и поддержки американцев».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет отправлять войска на Украину в рамках предоставления гарантий безопасности Киеву. Однако он предположил, что Киеву могут быть посланы европейские войска.

До этого стало известно, что Трамп ведет переговоры с Европой об отправке частных военных компаний (ЧВК) на Украину в рамках предоставления гарантий безопасности.

