Трамп придумал новый способ отправить войска на Украину

The Telegraph: Трамп ведет переговоры с Европой об отправке ЧВК на Украину

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Европой об отправке частных военных компаний (ЧВК) на Украину в рамках предоставления гарантий безопасности. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками о разрешении вооруженным подрядчикам участвовать в строительстве укреплений для защиты американских интересов в стране. Этот план разрабатывается как обходной путь после того, как президент США пообещал, что американские войска не будут размещены на Украине», — отмечается в материале.

Дополнительно уточняется, что в функционал ЧВК войдет помощь Вооруженным силам Украины в возведении оборонительных сооружений, охрана предприятий, включая американскую собственность. На данный момент речь идет об участии исключительно американских военных компаний.

Ранее исследование Квиннипэкского университета (Quinnipiac University Poll) показало, что половина опрошенных американцев выступила против отправки военного контингента США на Украину в качестве возможной гарантии безопасности после достижения мирного соглашения. Опрос проводился в период с 21 по 25 августа среди более 1,2 тысячи зарегистрированных американских избирателей.