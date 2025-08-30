Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:53, 30 августа 2025Мир

Трамп придумал новый способ отправить войска на Украину

The Telegraph: Трамп ведет переговоры с Европой об отправке ЧВК на Украину
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom  

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Европой об отправке частных военных компаний (ЧВК) на Украину в рамках предоставления гарантий безопасности. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками о разрешении вооруженным подрядчикам участвовать в строительстве укреплений для защиты американских интересов в стране. Этот план разрабатывается как обходной путь после того, как президент США пообещал, что американские войска не будут размещены на Украине», — отмечается в материале.

Дополнительно уточняется, что в функционал ЧВК войдет помощь Вооруженным силам Украины в возведении оборонительных сооружений, охрана предприятий, включая американскую собственность. На данный момент речь идет об участии исключительно американских военных компаний.

Ранее исследование Квиннипэкского университета (Quinnipiac University Poll) показало, что половина опрошенных американцев выступила против отправки военного контингента США на Украину в качестве возможной гарантии безопасности после достижения мирного соглашения. Опрос проводился в период с 21 по 25 августа среди более 1,2 тысячи зарегистрированных американских избирателей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Львове застрелили одного из лидеров Евромайдана Андрея Парубия. Россия обвиняет его в гибели сотен людей в Донбассе

    Трамп придумал новый способ отправить войска на Украину

    В Европе усомнились в конфискации замороженных российских активов

    Бывший тренер грозненского «Ахмата» рассказал о работе под давлением

    Стала известна роль Парубия во время стрельбы на Майдане в 2014 году

    В российском городе нашли ногу Сталина

    Внешний вид 48-летнего Орландо Блума на прогулке раскритиковали в сети

    Опубликовано первое фото предполагаемого убийцы Парубия

    Обломки БПЛА повредили окна жилых домов в российском регионе

    Раскрыта неожиданная информация о напавшем на бывшего спикера Верховной Рады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости