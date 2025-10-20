Россия
Назван возможный неочевидный ответ России на передачу Украине ракет Tomahawk

Политик Шевченко: Россия может сблизиться с Ираном в ответ на поставку Tomahawk
Анастасия Шейкина
Фото: US Navy via Globallookpress.com

Россия может сблизиться с Ираном в случае, если США передадут Украине ракеты Tomahawk. Такой возможный неочевидный ответ России на поставки вооружений назвал журналист Максим Шевченко, пишет «Царьград».

По его мнению, ответ России на поставку американских ракет Украине будет неядерным, но жестким. Меры, принятые Москвой впоследствии, затронут не только зону СВО, уверен он.

«И, допустим, [Россия может ответить] договоренностью с Ираном о создании в Персидском заливе российско-иранской военной базы. Почему бы нет? Это раз. Плюс к этому, я думаю, инфраструктура Украины, газовая, будет уничтожена. Если удары, подобные тем, которые мы наблюдали в последний месяц, будут продолжаться, украинская энергетическая инфраструктура будет полностью уничтожена», — сказал специалист.

Ранее на Западе указали на непрактичность Tomahawk для Украины. Там заявили, что существует два способа, как Соединенные Штаты могут передать Киеву ракеты Tomahawk и площадки для их запуска, но они оба неэффективны.

