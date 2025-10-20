Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:48, 20 октября 2025Силовые структуры

Очистные сооружения в российском городе вызвали вопросы у ФСБ

В Ульяновской области возбудили дело на экс-зампреда правительства
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ульяновской области возбудили дело на экс-зампреда правительства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

На основании оперативно-розыскных материалов регионального ФСБ возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2024 по 2025 год фигурант, используя свое служебное положение, помог победить аффилированной компании в аукционе на реконструкцию очистных сооружений. Также он распорядился увеличить сумму авансирования и изменить важные условия контракта в пользу исполнителя.

Проводятся следственные действия в трех субъектах России и изымается документация, которая имеет значение для следствия.

Ранее сообщалось, что замглавы российского города избрали меру пресечения за продажу имущества по дешевке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы замерзнете и вас уничтожат». Трамп провел жесткие переговоры с Зеленским. Как на это повлиял разговор с Путиным?

    Появились подробности о пропавшем под Москвой после встречи с зацеперами подростке

    Толпа спецназа вывела в наручниках желавшего союза с Россией мэра Гюмри и попала на видео

    Биржевые цены на бензин в России обновили рекорд

    На Украине заявили о существенном продвижении ВС России на харьковском направлении

    Замглавы МИД раскрыл послание России для Трампа

    В Польше столкнулись с дилеммой из-за визита Путина в Венгрию

    Агент Клоппа высказался о шансах тренера возглавить «Спартак»

    Российскую «Спицу» превратят в «убийцу дронов»

    В Австрии заявили об утрате Веной статуса международной площадки для диалога

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости