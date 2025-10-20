Очистные сооружения в российском городе вызвали вопросы у ФСБ

В Ульяновской области возбудили дело на экс-зампреда правительства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

На основании оперативно-розыскных материалов регионального ФСБ возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2024 по 2025 год фигурант, используя свое служебное положение, помог победить аффилированной компании в аукционе на реконструкцию очистных сооружений. Также он распорядился увеличить сумму авансирования и изменить важные условия контракта в пользу исполнителя.

Проводятся следственные действия в трех субъектах России и изымается документация, которая имеет значение для следствия.

