Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:31, 20 октября 2025Бывший СССР

Раскрыта причина разочарования Зеленского после встречи с Трампом

Politico: Зеленский разочаровался подходом американцев к украинскому конфликту
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался подходом США к разрешению украинского конфликта. Об этом Politico рассказал близкий к переговорам Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом источник.

«(...) в зале возникло ощущение, что американцы проверяют украинцев и на что они [согласятся]», — раскрыл собеседник издания причину разочарования украинского лидера.

По словам источника, в тот момент обсуждение коснулось территорий Донбасса. Трамп напомнил Зеленскому об интересах России в этом регионе.

Ранее стало известно, что США усилили давление на Украину перед саммитом в Будапеште. На встрече с Трампом Зеленский не получил желаемого результата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто предложение Трампа Зеленскому по территориям

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь без бюстгальтера

    Боец рассказал об уничтожении опорников ВСУ при помощи телефона

    Apple признала iPhone Air провалом

    Раскрыто предупреждение Трампа Зеленскому о судьбе Украины

    Поставки китайского пива в Россию взлетели

    Стало известно о происхождении наемников ВСУ

    В российском регионе девятиклассница выпала из окна школы

    В России отреагировали на призыв Западу переходить в «режим войны»

    Делавший кукол из детских трупов россиянин дал свое первое интервью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости