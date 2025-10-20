Раскрыта причина разочарования Зеленского после встречи с Трампом

Politico: Зеленский разочаровался подходом американцев к украинскому конфликту

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался подходом США к разрешению украинского конфликта. Об этом Politico рассказал близкий к переговорам Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом источник.

«(...) в зале возникло ощущение, что американцы проверяют украинцев и на что они [согласятся]», — раскрыл собеседник издания причину разочарования украинского лидера.

По словам источника, в тот момент обсуждение коснулось территорий Донбасса. Трамп напомнил Зеленскому об интересах России в этом регионе.

Ранее стало известно, что США усилили давление на Украину перед саммитом в Будапеште. На встрече с Трампом Зеленский не получил желаемого результата.

