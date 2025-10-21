В Испании расследуют загадочную гибель основателя бренда Mango. Почему полиция подозревает в смерти бизнесмена его сына?

Cadena SER: Сын владельца Mango Исака Андика Джонатан подозревается в его смерти

В декабре прошлого года в результате несчастного случая скончался основатель популярнейшего бренда Mango Исак Андик. А через десять месяцев полиция Испании неожиданно раскрыла новые детали дела: теперь в гибели предпринимателя заподозрили его родного сына. Кто на самом деле виноват в смерти бизнесмена и кому достанется его многомиллиардное наследство — разбиралась «Лента.ру».

Исак Андик погиб в результате несчастного случая

О смерти Андика стало известно 14 декабря 2024 года. Тогда 71-летний бизнесмен вместе с семьей отдыхал в горах Каталонии, где во время одной из прогулок поскользнулся и упал с 150-метровой высоты в овраг возле пещер Сальнитре, расположенных рядом с монастырем Монтсеррат.

Основатель сети магазинов одежды Mango, погибший бизнесмен Исак Андик Фото: RINDOFF-BELLAK / BESTIMAGE / Legion-media.com

Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти мужчину. Они констатировали смерть, квалифицировав ее как несчастный случай, и доставили погибшего в Каталонский институт судебной медицины для экспертизы. Рядом с телом были обнаружены его бумажник и мобильный телефон.

В тот же день на официальном сайте Mango появилось сообщение генерального директора компании Тони Руиса, в котором он выразил соболезования членам семьи своего коллеги.

С глубоким прискорбием сообщаем о неожиданной кончине Исака Андика, нашего неисполнительного председателя и основателя Mango, в результате несчастного случая, произошедшего в эту субботу. В эти чрезвычайно трудные времена мы разделяем боль семьи, как свою собственную Тони Руис

В смерти Андика подозревают его сына

А в октябре 2025 года расследование дела Андика неожиданно возобновили: правоохранительные органы Каталонии заподозрили в смерти магната его 44-летнего сына Джонатана.

Оказалось, что именно он находился с отцом во время инцидента и вызвал спасательные службы и патруль. Пока шла спасательная операция, наследник магната, пребывая в шоковом состоянии, находился в карете скорой помощи. Позже к месту происшествия подошла и 52-летняя возлюбленная погибшего бизнесмена, профессиональная гольфистка Эстефания Кнут.

Сын Исака Андика Джонатан на похоронах отца в Барселоне Фото: Lorena Sopena / Anadolu / Getty Images

По словам сотрудников полиции, суд города Марторель решил вновь погрузиться в дело Андика из-за косвенных улик и противоречий в первых показаниях Джонатана. Тогда мужчина рассказал на допросе, что слышал звук падающих камней, но ничего не видел, поскольку шел впереди отца. Джонатан также признался, что попытался помочь ему, но не смог из-за неровной поверхности на дороге.

Следователей смутили показания подозреваемого, поскольку местность, где произошел инцидент, неопасна для туристов. Кроме того, отсутствие других свидетелей и ссора между отцом и сыном накануне трагедии заставили полицию вновь пересмотреть дело

По словам родственников, за три месяца до злополучной поездки Андик попросил адвоката подготовить брачный контракт, чтобы защитить имущество и деньги сына в случае его женитьбы на блогерше и модели Пауле Нате. Решение отца не понравилось Джонатану. На напряженные отношения между отцом и сыном полиции указала и Эстефания Кнут, у которой был роман с погибшим миллиардером.

Сотрудники Mango также рассказали про вечеринку, на которой миллиардер передал управление компанией не своему сыну, а нынешнему генеральному директору Тони Руису. В своей речи Андик поблагодарил коллег за вклад в бренд, но ни разу не упомянул Джонатана. Магнат лишь вскользь высказался о его неэффективном управлении компанией, из-за чего тот покинул мероприятие.

Сейчас следователи склоняются к версии, что смерть предпринимателя могла быть неслучайной. Все их внимание сосредоточено на сыне, показания которого вызывают все больше вопросов. При этом следователи пока так и не обнаружили убедительных доказательств причастности мужчины к смерти его отца.

Джонатан Андик предстанет перед следователями в ноябре. В ходе допроса он должен предоставить им свой мобильный телефон Газета La Vanguardia

В то же время пресс-служба суда Барселоны заявила, что заведенное дело, детали которого все еще не предоставляют прессе, не направлено против какого-либо конкретного лица.

Кому достанется многомиллиардное состояние основателя Mango?

Исак Андик вместе с братом Нахманом открыл первый магазин Mango в 1984 году в Барселоне. Начинающие бизнесмены назвали свою марку в честь реального манго, который они попробовали во время поездки на Филиппины. В 1994 году Исаку удалось вывести компанию на мировой уровень, а в 2007 году — открыть 1000-й магазин.

По данным Forbes, Андик считался богатейшим человеком Каталонии и одним из крупнейшим предпринимателей Испании. На апрель 2024 года состояние основателя Mango оценивалось в четыре миллиарда долларов. При этом на 2023 год пришелся рекордный доход. Он составил 3,4 миллиарда долларов

Джонатан Андик — прямой наследник модной империи магната, как и дочери погибшего Джудит и Сара. Перед возобновлением дела родственники решили провести реорганизацию бизнеса и справедливо разделить наследство покойного отца. Они создали три новые коммерческие компании для покупки, подписки, хранения, обмена и продажи ценных бумаг, которые дополнят их личные холдинги.

Фирмы Black Indigo AR Corporation, Kiwi AR Corporation и Pitaya AR Holdings были зарегистрированы 17 июля по адресу Пасео-де-Грасия 65 — именно в этом месте открылся первый магазин Mango.

Магазин Mango в Германии Фото: ZUMA Press / Globallookpress.com

Сестры Джонатана не верят в его причастность к смерти отца. Они продолжают сотрудничать с правоохранительными органами и надеются, что следственный процесс завершится как можно скорее и невиновность их брата будет доказана.