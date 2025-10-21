Забота о себе
08:30, 21 октября 2025Забота о себе

Мужчинам напомнили о забытой ими и любимой женщинами секс-практике

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

Секс-коуч Джиджи Энгл напомнила мужчинам об интимной практике, якобы забытой ими и при этом любимой женщинами. Ее цитирует Metro.

По словам коуча, для женского удовольствия мастурбация пальцами (фингеринг) играет ключевую роль, потому что «клитор является центром женского оргазма». «Внешняя головка клитора — тот маленький бугорок, который вы видите в верхней части половых губ, — содержит более 10 тысяч нервных волокон. Но во время проникновения он не получает никакой (или очень мало) стимуляции», — добавила она.

Энгл отметила, что многие женщины не испытывают оргазма только от секса с проникновением, из-за чего часто остаются неудовлетворенными, поскольку мужчины воспринимают его как лучший способ достижения оргазма. Тем, кто хочет усовершенствовать свою практику фингеринга, она порекомендовала использовать дополнительную смазку и не ускоряться, если партнерша близка к оргазму. «В отличие от орального секса, пальцы должны быть более нежными. Если будете нажимать слишком сильно, это может вызвать дискомфорт», — добавила специалистка.

Ранее сексолог Кеннет Плей посоветовала, как продлить секс. Для этого, по ее словам, необходимо остановиться незадолго до эякуляции, а затем продолжить фрикции.

    Все новости