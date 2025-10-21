Россия
21 октября 2025

Пять человек пострадали и один не выжил в ДТП на российской трассе

Под Новосибирском пять человек пострадали в ДТП, еще одного не спасли
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

ДТП с большим числом пострадавших произошло в Новосибирской области. Об аварии сообщает пресс-служба прокуратуру региона в Telegram.

Минивэн, водитель которого перевозил пять пассажиров, съехал с обочины и перевернулся. Это произошло на участке трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар».

Одного из пассажиров спасти не удалось. Остальных, а также водителя, доставили с больницу. Медики диагностировали у них травмы различной степени тяжести. Надзорное ведомство начало проверку по факту травмирования людей и смерти одного из них.

Ранее в Дагестане девять человек пострадали в аварии с участием военного грузовика. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель «Урала», который не справился с управлением.

